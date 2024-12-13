Начинаем радоваться декабрьскому теплу: прогноз Иркутскгидромета на выходные

По словам синоптика, в столицу Приангарья заходит очередное потепление, которое горожане почувствуют уже сегодня, в пятницу, 13 декабря:
«Столбик термометра покажет от минус 10 до минус 12 градусов. В ночь на субботу в Иркутске будет минус 11−13 градусов, не исключен слабенький снежок. Днем будет минус 5 — 7 градусов, что для середины декабря более чем тепло» (цитата «ИрСити»).
А в воскресенье, 15 декабря, потеплеет еще сильнее:
ночью ожидается минус 12−14, днем и вовсе минус 6−8 градусов.
Как пояснила Юлия Янькова, благодарить за эту красоту нужно теплые воздушные массы, которые заходят в регион с Запада и останутся у нас как минимум и в начале следующей недели.
По области
По прогнозу Иркутского гидрометцентра, сегодня, 13 декабря,
на юге области температура воздуха будет в пределах климатической нормы, на западе превысит ее на 4−6 градусов, на севере — будет на 8−12 градусов теплее нормы.
В субботу среднесуточные температуры по всей Иркутской области будут выше, чем обычно:
на юге будет теплее на 3−8 градусов, на севере — на 10−12 градусов.