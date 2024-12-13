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Начинаем радоваться декабрьскому теплу: прогноз Иркутскгидромета на выходные

Морозы отступают от Иркутска, сообщила руководитель местного гидрометцентра Юлия Янькова, передает ИА «ТК Город».

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Freepik

По словам синоптика, в столицу Приангарья заходит очередное потепление, которое горожане почувствуют уже сегодня, в пятницу, 13 декабря:

«Столбик термометра покажет от минус 10 до минус 12 градусов. В ночь на субботу в Иркутске будет минус 11−13 градусов, не исключен слабенький снежок. Днем будет минус 5 — 7 градусов, что для середины декабря более чем тепло» (цитата «ИрСити»).

А в воскресенье, 15 декабря, потеплеет еще сильнее:

ночью ожидается минус 12−14, днем и вовсе минус 6−8 градусов.

Как пояснила Юлия Янькова, благодарить за эту красоту нужно теплые воздушные массы, которые заходят в регион с Запада и останутся у нас как минимум и в начале следующей недели.

По области

По прогнозу Иркутского гидрометцентра, сегодня, 13 декабря,

на юге области температура воздуха будет в пределах климатической нормы, на западе превысит ее на 4−6 градусов, на севере — будет на 8−12 градусов теплее нормы.

В субботу среднесуточные температуры по всей Иркутской области будут выше, чем обычно:

на юге будет теплее на 3−8 градусов, на севере — на 10−12 градусов.