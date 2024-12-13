Школьника в бежевых кроссовках ищут 5 сутки в Находке

Шестнадцатилетний Павел Мамровский вышел из школы на Молодежной, 14, в Находке 9 декабря и не вернулся домой. На звонки и сообщения родственников парень не отвечает, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Павел невысокий: 168 сантиметров, среднего телосложения. У него светло-русые волосы, уложенные в короткую стрижку. В последний раз его видели одетым в черную кофту, синие джинсы и бежевые кроссовки.
Павел невысокий: 168 сантиметров, среднего телосложения.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам:
8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).
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