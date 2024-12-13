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Школьника в бежевых кроссовках ищут 5 сутки в Находке

16-летний парень ушел из школы и не вернулся домой.

Источник: Соцсети

Шестнадцатилетний Павел Мамровский вышел из школы на Молодежной, 14, в Находке 9 декабря и не вернулся домой. На звонки и сообщения родственников парень не отвечает, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Павел невысокий: 168 сантиметров, среднего телосложения. У него светло-русые волосы, уложенные в короткую стрижку. В последний раз его видели одетым в черную кофту, синие джинсы и бежевые кроссовки.

Павел невысокий: 168 сантиметров, среднего телосложения.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам:

8 (4236) 69−67−44, 69−67−45, 66−12−02, 102 или 112 — полиция;

8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).

Ранее «КП» писала о поисках 17-летнего парня из Хабаровска, который бесследно исчез 7 декабря.