Более 300 жалоб поступило от педагогов Беларуси на ведение документации

Он добавил, что более детальный анализ показал, что из 15 обращений чаще всего встречались анонимные вопросы, касающиеся функциональных обязанностей классных руководителей. Кадлубай заметил, что два человека отказались назвать регион, а пять обращений поступило из Гомельской области. Также он отметил, что три обращения были из Брестской области, одно — из Могилевской и четыре — из Витебской.