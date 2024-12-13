Более 300 жалоб поступило от педагогов Беларуси на ведение документации. Подробности рассказал заместитель министра образования Александр Кадлубай на заседании коллегии Министерства образования, передает БелТА.
Сообщается, что в период с 30 ноября по 1 декабря Минобразования организовало работу горячей линии по вопросам, касающимся излишнего документооборота.
— За время работы горячей линии поступило 312 обращений, из них по вопросам выполнения несвойственных функций — 15 обращений, — уточнил замминистра образования.
Он добавил, что более детальный анализ показал, что из 15 обращений чаще всего встречались анонимные вопросы, касающиеся функциональных обязанностей классных руководителей. Кадлубай заметил, что два человека отказались назвать регион, а пять обращений поступило из Гомельской области. Также он отметил, что три обращения были из Брестской области, одно — из Могилевской и четыре — из Витебской.
Заместитель министра образования высказал мнение о том, что практику проведения горячих линий следует продолжать и далее, уточнив, что это нужно делать не только в Минобразования, но также и на уровне области (Минск).
— У руководителей будет возможность получать информацию с мест и принимать управленческие решения на своем уровне, — уточнил он.
Ранее Минобразования Беларуси заявило о сокращении излишнего документооборота в школах.
Тем временем Минобразования назвало полный список документов, которые должны вести учителя.
Кстати, Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.