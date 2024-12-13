В Омске не хватает дворников, врачей и поваров

Специалисты сообщают, что в декабре в Омске не хватает дворников (на одну вакансию приходится менее одного резюме), врачей (тоже менее одной вакансии), поваров, пекарей, кондитеров, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков, главных врачей, заведующих отделением, автослесарей и автомехаников, а также товароведов (на каждую вакансию приходится по одному резюме).