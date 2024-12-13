В Омске не хватает дворников, врачей и поваров

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в Омске и выяснили, какие вакансии самые востребованные.
Специалисты сообщают, что в декабре в Омске не хватает дворников (на одну вакансию приходится менее одного резюме), врачей (тоже менее одной вакансии), поваров, пекарей, кондитеров, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков, главных врачей, заведующих отделением, автослесарей и автомехаников, а также товароведов (на каждую вакансию приходится по одному резюме).
Ранее мы сообщали, что в Омске ищут «офисного волшебника или волшебницу» на зарплату от 45 000 до 60 000 (на руки). Опыта работы не требуется, а вот отличать Microsoft Office от Tik Tok — очень важно.