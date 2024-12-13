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В Пермском крае откроется первый музей горного дела

Открытие музея пройдет на территории туристического комплекса «Сталагмит» 20 декабря.

В Кунгуре открылся первый на территории края Музей горного дела. Он будет работать на базе Кунгурской ледяной пещеры. Информация об этом появилась на сайте Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

Новый музей разделен на пять залов, каждый из которых посвящен добыче угля, калийных солей, алмазному и золотому промыслу, производству меди и гипса. Архивные фотографии добычных работ, портреты и гравюры, интерактивные элементы, спецодежда шахтеров и многое другое.

Открытие музея пройдет на территории туристического комплекса «Сталагмит» 20 декабря.

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