В Пермском крае откроется первый музей горного дела

Новый музей разделен на пять залов, каждый из которых посвящен добыче угля, калийных солей, алмазному и золотому промыслу, производству меди и гипса. Архивные фотографии добычных работ, портреты и гравюры, интерактивные элементы, спецодежда шахтеров и многое другое.