BATO представил трек 6 FREESTYLE и видео на него

Хип-хоп-исполнитель BATO выложил на своем YouTube-канале композицию 6 FREESTYLE в сопровождении минималистичного клипа. На стримингах песня, как минимум частично состоящая из импровизаций, пока не появилась.
В ролике с выкрученным синим цветом артист на протяжении трех с небольшим минут зачитывает разнородные куплеты. Режиссером видео, снятого в напоминающем склад или парковку промышленном помещении, выступил Михаил Лошкарев.
В прошлом месяце BATO и рэпер OBLADAET выпустили совместный сингл OVERDOZE и клип на него.