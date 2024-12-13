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BATO представил трек 6 FREESTYLE и видео на него

Хип-хоп-исполнитель BATO выложил на своем YouTube-канале композицию 6 FREESTYLE в сопровождении минималистичного клипа. На стримингах песня, как минимум частично состоящая из импровизаций, пока не появилась.

Источник: Звук

Хип-хоп-исполнитель BATO выложил на своем YouTube-канале композицию 6 FREESTYLE в сопровождении минималистичного клипа. На стримингах песня, как минимум частично состоящая из импровизаций, пока не появилась.

В ролике с выкрученным синим цветом артист на протяжении трех с небольшим минут зачитывает разнородные куплеты. Режиссером видео, снятого в напоминающем склад или парковку промышленном помещении, выступил Михаил Лошкарев.

В прошлом месяце BATO и рэпер OBLADAET выпустили совместный сингл OVERDOZE и клип на него.