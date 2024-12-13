Жительница Прикамья взыскала компенсацию за гибель забитого до смерти сына

Мать из Пермского края взыскала компенсацию за гибель до смерти забитого сына спустя 22 года после его смерти, сообщает краевое ГУФССП.
Речь идёт о преступлении, которое произошло в Чернушке более 20 лет назад. В 2001 году несколько местных жителей избили молодого человека и угнали его автомобиль. В это время сам пострадавший владелец авто находился в багажнике авто. Через некоторое время преступники оставили юношу возле пруда, где его нашли прохожие. Позже молодой человек скончался от полученных травм.
Мужчины, избившие его, были осуждены и приговорены к лишению свободы. Через 22 года после преступления мать погибшего юноши решила взыскать с виновников его смерти моральную компенсацию. Чернушинский районный суд встал на сторону женщины и постановил каждому из ответчиков выплатить женщине по одному миллиону рублей.
В процессе взыскания денег судебные приставы столкнулись с проблемами по одному из должников. Как оказалось, на момент ареста банковских счетов у мужчины была и собственность — три земельных участка и автомобиль «Mercedes-Benz».
«Понимая, что меры принудительного исполнения могут затронуть всю имеющуюся у него собственность, мужчина пошёл на хитрость. Он продал часть своих активов, а вырученные от продажи деньги намеревался сохранить от принудительного взыскания на специально открытом для этого счёте», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Когда счёт обнаружили судебные приставы, им удалось взыскать необходимую сумму и перевести её матери погибшего молодого человека.