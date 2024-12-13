Жительница Прикамья взыскала компенсацию за гибель забитого до смерти сына

Речь идёт о преступлении, которое произошло в Чернушке более 20 лет назад. В 2001 году несколько местных жителей избили молодого человека и угнали его автомобиль. В это время сам пострадавший владелец авто находился в багажнике авто. Через некоторое время преступники оставили юношу возле пруда, где его нашли прохожие. Позже молодой человек скончался от полученных травм.