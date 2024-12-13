Жительница Омска попала в суд после ремонта квартиры

В результате суд обязал женщину освободить места общего пользования (тамбур и лестничную клетку) от личных вещей, провести демонтаж самовольно установленных отопительных приборов и встроенного шкафа, восстановить окна и дверные проёмы на лоджию в исходное состояние, вернуть батареи отопления из лоджии в комнаты квартиры, предоставить сотрудникам ТСЖ доступ для проверки системы водоснабжения и отопления.