Жительница Омска попала в суд после ремонта квартиры

Собственница квартиры на улице Химиков провела ремонтные работы без разрешительных документов и захватила часть общедомовой территории.
Жители многоквартирного дома пожаловались, что женщина захватила часть лестничной клетки и тамбура под свои личные вещи, самовольно установила отопительные приборы на лестничной площадке, перепланировала квартиру, перенеся батареи отопления на лоджию и закрыв доступ к трубам горячего водоснабжения.
Несмотря на неоднократные уведомления со стороны ТСЖ, хозяйка отказывалась допускать представителей товарищества для осмотра аварийных труб и общедомового имущества.
В результате суд обязал женщину освободить места общего пользования (тамбур и лестничную клетку) от личных вещей, провести демонтаж самовольно установленных отопительных приборов и встроенного шкафа, восстановить окна и дверные проёмы на лоджию в исходное состояние, вернуть батареи отопления из лоджии в комнаты квартиры, предоставить сотрудникам ТСЖ доступ для проверки системы водоснабжения и отопления.
После получения исполнительного документа судебные приставы уведомили хозяйку о необходимости исполнения решения суда в установленный срок. Однако требования были проигнорированы, и приставы наложили на женщину штраф в 5 000 рублей. Осознав неизбежность исполнения, хозяйка выполнила все предписания.