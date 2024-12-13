В Новосибирске изменился номер единой дежурно-диспетчерской службы

В Новосибирске начал работать новый круглосуточный номер единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 13 декабря.
В 2025 году короткий номер ЕДДС 051 уже прекратит свою работу. Вместо этого в экстренных ситуациях новосибирцам придется набирать на телефоне 218−00−51.
До конца 2024 года можно звонить как на новый номер, так и на старый.
— Переход на новую систему нумерации обусловлен требованиями к модернизации телекоммуникаций в России и направлен на улучшение качества связи, — говорится в сообщении мэрии.