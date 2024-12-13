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В Новосибирске изменился номер единой дежурно-диспетчерской службы

Старый номер телефона прекратит свою работу в 2025 году.

Источник: Freepik

В Новосибирске начал работать новый круглосуточный номер единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 13 декабря.

В 2025 году короткий номер ЕДДС 051 уже прекратит свою работу. Вместо этого в экстренных ситуациях новосибирцам придется набирать на телефоне 218−00−51.

До конца 2024 года можно звонить как на новый номер, так и на старый.

— Переход на новую систему нумерации обусловлен требованиями к модернизации телекоммуникаций в России и направлен на улучшение качества связи, — говорится в сообщении мэрии.

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