Району Омской области выделили 7 миллионов рублей на период паводка

Средства в размере 7 млн рублей направляются Одесскому району.
В документе отмечается, что помощь выделяется «в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных со сложными климатическими условиями, указывающими на возможность затопления (подтопления) населенных пунктов Одесского муниципального района Омской области при прохождении паводкоопасного периода в 2025 году».
Контроль за исполнением постановления, согласно документу, возлагается на заместителя председателя правительства Омской области Алексея Ромахина.
Напомним, что весной 2024 года сложная ситуация с паводком наблюдалась в Одесском, Русско-Полянском, а также Усть-Ишимском районах.