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Синоптики сказали о резком потеплении в Беларуси с 16 декабря

Потепление придет с 16 декабря 2024 в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали о резком потеплении в Беларуси с понедельника, 16 декабря, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, следом за тыловой частью североатлантического циклона на территорию Беларуси ожидается перемещение системы активных фронтальных разделов с юга Швеции, а также теплых атлантических воздушных масс. Так, 16 декабря будет преобладать облачная погода.

Временами прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождя. В ночные и утренние часы вероятны слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер окажется западных направлений порывистый. Синоптики предупреждают, что местами ночью, а также утром и днем во многих районах страны ветер будет сильно порывистый.

В понедельник ночью температура воздуха составит от −6 до +1 градуса. В дневные часы будет от +1 до +8 градусов.

Ранее синоптики предупредили о похолодании и морозе до −11 градусов в Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.