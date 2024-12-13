Синоптики сказали о резком потеплении в Беларуси с 16 декабря

Временами прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождя. В ночные и утренние часы вероятны слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер окажется западных направлений порывистый. Синоптики предупреждают, что местами ночью, а также утром и днем во многих районах страны ветер будет сильно порывистый.