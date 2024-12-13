Владелец «Телты» госпитализирован из СИЗО в больницу

Напомним, все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, подсудимые похитили 48 млн руб. при выполнении контрактов с министерством обороны. В ходе предварительного следствия господин Морозов и топ-менеджеры вины не признали, сейчас все трое находятся в Москве в СИЗО. Дмитрий Пальмову была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, по данным «Ъ-Прикамье», он продолжает работать в военном представительстве, которое обслуживает «Телту».