Владелец «Телты» госпитализирован из СИЗО в больницу

По их данным, решение о том, что он должен находиться в стационарных условиях, приняли врачи следственного изолятора. На судебные заседания в Мещанский суд Москвы 25 ноября и 12 декабря текущего года он доставлялся из тюремной больницы. Вчера суд рассмотрел ходатайство защиты господина Морозова, экс-гендиректора Алексей Высокова, главбуха Елены Гришиной, а также военпреда Минобороны Алексея Пальмова.
Как сообщает ТАСС, они предложили направить дело в Верховный суд для определения территориальной подсудности. Все подсудимые считают, что дело должно рассматриваться в Ленинском райсуде Перми. Свои доводы они мотивировали тем, что телефонный завод фактически находится в этом районе, там же проживают и практически все свидетели дела. Фигуранты поддержали позицию своих защитников, в итоге ходатайство было удовлетворено.
Напомним, все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, подсудимые похитили 48 млн руб. при выполнении контрактов с министерством обороны. В ходе предварительного следствия господин Морозов и топ-менеджеры вины не признали, сейчас все трое находятся в Москве в СИЗО. Дмитрий Пальмову была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, по данным «Ъ-Прикамье», он продолжает работать в военном представительстве, которое обслуживает «Телту».