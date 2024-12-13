Прокуратура показала состояние ремонтируемого омского ТЮЗа

"Первоначально работы должны были завершиться в сентябре 2023 года, однако из-за вскрытых генеральным подрядчиком недостатков проектной документации, требующих внесения изменений по объемам и видам работ, срок их окончания неоднократно переносился (до 31.08.2024, а затем — до 20.12.2024). Также до 792 млн руб. возросла стоимость работ и, как следствие, были нарушены права и законные интересы граждан.