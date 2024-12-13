Прокуратура показала состояние ремонтируемого омского ТЮЗа

На фотографии, сделанной внутри театра, попали «атрибуты» ремонта: видны голые стены и стройматериалы. На еще одном кадре виден неотремонтированный навес над входом в театр.
При этом в пресс-службе заявили о требовании усилить контроль за ходом проведения капитального ремонта здания ТЮЗа. В ведомстве добавили, что сроки завершения ремонта неоднократно переносились, стоимость работ росла, а прирост строительной готовности с начала года незначителен.
"Первоначально работы должны были завершиться в сентябре 2023 года, однако из-за вскрытых генеральным подрядчиком недостатков проектной документации, требующих внесения изменений по объемам и видам работ, срок их окончания неоднократно переносился (до 31.08.2024, а затем — до 20.12.2024). Также до 792 млн руб. возросла стоимость работ и, как следствие, были нарушены права и законные интересы граждан.
До настоящего времени капитальный ремонт здания единственного в регионе Театра юного зрителя не завершен. С начала года наблюдается незначительный прирост строительной готовности объекта", — говорится в официальном сообщении.
В настоящее время приняты дополнительные меры по контролю за ходом ремонта здания Театра юного зрителя, директор которого привлечен к дисциплинарной ответственности, также добавили в прокуратуре Омской области.