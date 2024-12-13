Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность

Также предлагается, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством будет наказываться от четырех до восьми лет лишения свободы.