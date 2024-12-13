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Комитет ГД одобрил усиление наказания за вовлечение детей в преступность

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

Источник: РИА "Новости"

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект», — сказано в решении комитета.

Поправками предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение в преступление лица, не достигшего 14 лет.

В случае принятия документа, наказание за такое преступление составит от четырех до девяти лет лишения свободы.

Также предлагается, что вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также вовлечение в занятие бродяжничеством или попрошайничеством будет наказываться от четырех до восьми лет лишения свободы.

Госдума