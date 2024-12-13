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В Ростове собираются утвердить назначение главы администрации Советского района

Экс-депутат Паремузов официально возглавит администрацию Советского района Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону кандидатуру экс-депутата Никиты Паремузова планируют утвердить в должности главы администрации Советского района. Этот вопрос рассмотрят 17 декабря на заседании городской думы.

Известно, что чиновник работает в должности исполняющего обязанности главы района с сентября 2024 года.

Еще раньше Никита Паремузов был председателем комиссии гордумы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму. С 2014 по 2020 году занимал должность юрисконсульта, а с 2008 по 2014 годы трудился в органах прокуратуры России.

Напомним, до кадровой перестановки администрацию Советского района донской столицы возглавлял Геннадий Туркин.