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В Слониме мужчина попал с ожогами в больницу после ремонта автомобиля

Житель Слонима ремонтировал автомобиль и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Слониме мужчина попал с ожогами в больницу после ремонта автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Говорится, что 12 декабря 2024 года примерно в 15.15 спасателям поступила информация о том, что в больницу с ожогами был доставлен мужчина 1966 года рождения. Установлено, что они были получены 1 декабря в результате загоревшейся на нем одежды от вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости в момент ремонта авто во дворе дома, расположенного в агрогородке Еремино по улице Победы.

Ранее Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.

Кстати, минчанин купил оптом партию икры в соцсети на 12 000 рублей, но пошел в милицию.

Кроме того, суд сказал о штрафах до 1000 рублей за шум от ремонта после 19.00 в Беларуси.