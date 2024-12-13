В Слониме мужчина попал с ожогами в больницу после ремонта автомобиля

Говорится, что 12 декабря 2024 года примерно в 15.15 спасателям поступила информация о том, что в больницу с ожогами был доставлен мужчина 1966 года рождения. Установлено, что они были получены 1 декабря в результате загоревшейся на нем одежды от вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости в момент ремонта авто во дворе дома, расположенного в агрогородке Еремино по улице Победы.