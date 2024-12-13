В центре Красноярска откроется два ёлочных базара

Ранее мы сообщали, что поезд Деда Мороза посетит Красноярск уже в эти выходные. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне поезда новогоднего волшебника, посетить вагон-лавку с сувенирами, а также побывать в вагоне-ресторане.