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В центре Красноярска откроется два ёлочных базара

Точки продаж откроются уже в эти выходные.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Центральном районе Красноярска ёлочные базары откроются уже на грядущих выходных. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.

Точки продаж будут организованы в сквере «Цветочный квартал» на улице Диктатуры Пролетариата, 39−42, а также на улице Республики за мостом через реку Кача. Сейчас там предприниматели завершают оформление площадок.

Освободить все участки и привести их после себя в порядок продавцы будут обязаны до 31 декабря​.

Ранее мы сообщали, что поезд Деда Мороза посетит Красноярск уже в эти выходные. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне поезда новогоднего волшебника, посетить вагон-лавку с сувенирами, а также побывать в вагоне-ресторане.