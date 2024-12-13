В центре Красноярска откроется два ёлочных базара

В Центральном районе Красноярска ёлочные базары откроются уже на грядущих выходных. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.
Точки продаж будут организованы в сквере «Цветочный квартал» на улице Диктатуры Пролетариата, 39−42, а также на улице Республики за мостом через реку Кача. Сейчас там предприниматели завершают оформление площадок.
Освободить все участки и привести их после себя в порядок продавцы будут обязаны до 31 декабря.
Ранее мы сообщали, что поезд Деда Мороза посетит Красноярск уже в эти выходные. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне поезда новогоднего волшебника, посетить вагон-лавку с сувенирами, а также побывать в вагоне-ресторане.