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В Красноярском крае реализуется проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект действует в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».

Источник: Единая Россия

«Единая Россия» запустила проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». Проект направлен на повышение безопасности передвижения детей и их родителей вблизи школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного детского образования, создание условий для формирования культуры ответственного вождения и безопасного поведения детей, пешеходов и других участников движения на дорогах, в том числе, с учетом проведения профилактических мероприятий, а также вовлечение активных граждан в реализацию федерального партийного проекта «Безопасные дороги» для решения вопросов безопасности дорожного движения.

В Красноярске уже приступили к первому этапу реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».

Депутат горсовета Красноярска Валерий Савельев, родительская общественность и представители школы № 154 провели проверку безопасных подходов к школе, осмотрели пешеходные переходы, тротуары и освещение по дороге в школу.

«Мы совместно с родителями и учителями сегодня осмотрели подходы к школе на предмет их безопасности. Проверили освещение, тротуары, парковки, пешеходные переходы, обустройство дорог. В целом здесь все достаточно благополучно, однако есть недочеты и вопросы, которые выявились в рамках сегодняшнего осмотра. Мною будет подготовлен депутатский запрос по данным проблемам и отправлен в соответствующие инстанции. Будем решать проблемы. Безопасность дорог, ведущих в школу — это безопасность и здоровье наших детей», — отметил по итогам проверки Валерий Савельев.

В рамках проекта будут определены учебные учреждения, имеющие, в т. ч. опасные и некомфортные условия передвижения детей и их родителей. Также, в рамках первого этапа будут организованы выездные проверки, а также анкетирование жителей, включая родителей и учеников в формате онлайн-опроса (опрос можно пройти по ссылке): https://forms.yandex.ru/u/67121e434936397465488628/

Отметим, безопасность дорожного движения для пешеходов и автомобилистов является важным направлением народной программы.