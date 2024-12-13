В Красноярском крае реализуется проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»

«Мы совместно с родителями и учителями сегодня осмотрели подходы к школе на предмет их безопасности. Проверили освещение, тротуары, парковки, пешеходные переходы, обустройство дорог. В целом здесь все достаточно благополучно, однако есть недочеты и вопросы, которые выявились в рамках сегодняшнего осмотра. Мною будет подготовлен депутатский запрос по данным проблемам и отправлен в соответствующие инстанции. Будем решать проблемы. Безопасность дорог, ведущих в школу — это безопасность и здоровье наших детей», — отметил по итогам проверки Валерий Савельев.