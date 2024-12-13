В Красноярском крае реализуется проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»

«Единая Россия» запустила проект «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». Проект направлен на повышение безопасности передвижения детей и их родителей вблизи школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного детского образования, создание условий для формирования культуры ответственного вождения и безопасного поведения детей, пешеходов и других участников движения на дорогах, в том числе, с учетом проведения профилактических мероприятий, а также вовлечение активных граждан в реализацию федерального партийного проекта «Безопасные дороги» для решения вопросов безопасности дорожного движения.
В Красноярске уже приступили к первому этапу реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».
Депутат горсовета Красноярска Валерий Савельев, родительская общественность и представители школы № 154 провели проверку безопасных подходов к школе, осмотрели пешеходные переходы, тротуары и освещение по дороге в школу.
«Мы совместно с родителями и учителями сегодня осмотрели подходы к школе на предмет их безопасности. Проверили освещение, тротуары, парковки, пешеходные переходы, обустройство дорог. В целом здесь все достаточно благополучно, однако есть недочеты и вопросы, которые выявились в рамках сегодняшнего осмотра. Мною будет подготовлен депутатский запрос по данным проблемам и отправлен в соответствующие инстанции. Будем решать проблемы. Безопасность дорог, ведущих в школу — это безопасность и здоровье наших детей», — отметил по итогам проверки Валерий Савельев.
В рамках проекта будут определены учебные учреждения, имеющие,
Отметим, безопасность дорожного движения для пешеходов и автомобилистов является важным направлением народной программы.