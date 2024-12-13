Пункты проката лыж начали открываться в Нижнем Новгороде

Лыжный сезон набирает обороты в Нижнем Новгороде. С его началом в городе начали открываться пункты проката. ИА «Время Н» узнало, где и на каких условиях уже можно взять в прокат лыжный инвентарь.
В пятницу, 13 декабря, заработал пункт проката в Автозаводском парке. Как сообщили корреспонденту его сотрудники, цены на прокат лыж с прошлого года остались неизменными: 300 рублей за первый час и 200 рублей — за каждый последующий.
Еще ранее заработали прокаты в лыжных комплексах «SunSport» и «Новинки». Цены на прокат комплектов в «SunSport» следующие: 3 часа — 500 рублей, день (
В ближайшие выходные прокат лыж заработает на базах «Кузнечиха», «Снежинка» и «InSport».
А вот лыжная база «Стригино» начнет оказывать свои услуги только после 20 декабря. В прошлом году цены здесь были такими: 200 рублей в час для работников автозавода ГАЗ и 350 рублей — для остальных.
«Сложно сказать, будет ли повышение цен на услуги в этом году», — сказал работник проката «Стригино».
Стоимость проката лыж не увеличилась в большинстве пунктов в Нижнем Новгороде Лишь на базе «InSport» она выросла с 300 до 400 рублей за два часа пользования инвентарем.
«С наступлением нового года можно ожидать повышение цен на услуги проката в городе», — отметил сотрудник проката «SunSport».