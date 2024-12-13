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Пункты проката лыж начали открываться в Нижнем Новгороде

Стоимость услуг в большинстве прокатов не изменилась с прошлого года.

Лыжный сезон набирает обороты в Нижнем Новгороде. С его началом в городе начали открываться пункты проката. ИА «Время Н» узнало, где и на каких условиях уже можно взять в прокат лыжный инвентарь.

В пятницу, 13 декабря, заработал пункт проката в Автозаводском парке. Как сообщили корреспонденту его сотрудники, цены на прокат лыж с прошлого года остались неизменными: 300 рублей за первый час и 200 рублей — за каждый последующий.

Еще ранее заработали прокаты в лыжных комплексах «SunSport» и «Новинки». Цены на прокат комплектов в «SunSport» следующие: 3 часа — 500 рублей, день (09:00—18:00) — 600 рублей, вечернее катание (17:00—10:00) — 500 рублей, а 24 часа — 800 рублей. В «Новинках» можно взять напрокат лыжи для взрослых двух категорий: В и А. Стоимость аренды комплектов для категории В: 2 часа — 600 рублей, 4 часа — 800 рублей. Для категории А: 2 часа — 800 рублей, 4 часа — 1000 рублей.

В ближайшие выходные прокат лыж заработает на базах «Кузнечиха», «Снежинка» и «InSport».

А вот лыжная база «Стригино» начнет оказывать свои услуги только после 20 декабря. В прошлом году цены здесь были такими: 200 рублей в час для работников автозавода ГАЗ и 350 рублей — для остальных.

«Сложно сказать, будет ли повышение цен на услуги в этом году», — сказал работник проката «Стригино».

Стоимость проката лыж не увеличилась в большинстве пунктов в Нижнем Новгороде Лишь на базе «InSport» она выросла с 300 до 400 рублей за два часа пользования инвентарем.

«С наступлением нового года можно ожидать повышение цен на услуги проката в городе», — отметил сотрудник проката «SunSport».

туризм и отдых