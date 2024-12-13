Пункты проката лыж начали открываться в Нижнем Новгороде

Еще ранее заработали прокаты в лыжных комплексах «SunSport» и «Новинки». Цены на прокат комплектов в «SunSport» следующие: 3 часа — 500 рублей, день ( 09:00—18:00 ) — 600 рублей, вечернее катание ( 17:00—10:00 ) — 500 рублей, а 24 часа — 800 рублей. В «Новинках» можно взять напрокат лыжи для взрослых двух категорий: В и А. Стоимость аренды комплектов для категории В: 2 часа — 600 рублей, 4 часа — 800 рублей. Для категории А: 2 часа — 800 рублей, 4 часа — 1000 рублей.