139 елок изъяли у нелегального уличного торговца в Новосибирске

Сегодня во время рейда в Ленинском районе по ул. Титова, 5 выявлен факт торговли хвойными деревьями в неустановленном месте. В результате изъято 139 хвойных деревьев и 119 хвойных веток. Незаконная торговля на этом месте пресечена. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэрия Новосибирска».
— На незаконно торгующего гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», — говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что рейды по елочным базарам продолжаются.
Екатерина СОСНИНА.