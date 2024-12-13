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139 елок изъяли у нелегального уличного торговца в Новосибирске

Он продавал их в неположенном месте.

Источник: Мэрия Новосибирска

Сегодня во время рейда в Ленинском районе по ул. Титова, 5 выявлен факт торговли хвойными деревьями в неустановленном месте. В результате изъято 139 хвойных деревьев и 119 хвойных веток. Незаконная торговля на этом месте пресечена. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэрия Новосибирска».

— На незаконно торгующего гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что рейды по елочным базарам продолжаются.

Екатерина СОСНИНА.

торговля