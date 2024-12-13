139 елок изъяли у нелегального уличного торговца в Новосибирске

Сегодня во время рейда в Ленинском районе по ул. Титова, 5 выявлен факт торговли хвойными деревьями в неустановленном месте. В результате изъято 139 хвойных деревьев и 119 хвойных веток. Незаконная торговля на этом месте пресечена. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэрия Новосибирска».