Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ввод станции метро «Театральная» в Петербурге отложили на три года

Ввод в эксплуатацию наземного выхода со станции метро «Театральная» в Петербурге откладывается примерно на три года, до 2028-го.

Источник: РИА "Новости"

«Мы построили станцию, но из неё не будет выхода к “Мариинскому театру”. (…) Сейчас мы вынуждены опять вести переговоры с частным лицом, чтобы выкупить участок на расстоянии 700 метров от метро. (…) Мы не сможем пользоваться “Театральной” как минимум три года. Сперва должны получить землю, чтобы начать проектирование выхода. Еще нам нужно пробить один туннель».

пояснил Беглов

По его словам, из-за «Театральной» пришлось задержать ввод следующей станции — «Горный институт». При этом Беглов пообещал, что первый поезд с пассажирами до "Горного института’запустят до конца 2024 года.

метро