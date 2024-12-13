Ввод станции метро «Театральная» в Петербурге отложили на три года

«Мы построили станцию, но из неё не будет выхода к “Мариинскому театру”. (…) Сейчас мы вынуждены опять вести переговоры с частным лицом, чтобы выкупить участок на расстоянии 700 метров от метро. (…) Мы не сможем пользоваться “Театральной” как минимум три года. Сперва должны получить землю, чтобы начать проектирование выхода. Еще нам нужно пробить один туннель».