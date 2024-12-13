В Таганроге на квитанциях за ЖКУ укажут адреса укрытий

Напомним, ранее власти Таганрога опубликовали список и карту безопасных мест. Об этом людям снова напомнили после ракетной атаки, произошедшей 11 декабря 2024 года. Всего, по данным Минобороны России, было выпущено шесть ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средствами РЭБ.