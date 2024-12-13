В Таганроге на квитанциях за ЖКУ укажут адреса укрытий

В Таганроге на квитанциях распечатают QR-код с адресами укрытий, в которые можно спускаться при сигнале тревоги. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.
— В квитанциях за услуги ЖКХ за декабрь будет размещен QR-код, который будет вести на адресный перечень укрытий. Прошу обратить на это внимание, — написала в Telegram Светлана Камбулова.
Напомним, ранее власти Таганрога опубликовали список и карту безопасных мест. Об этом людям снова напомнили после ракетной атаки, произошедшей 11 декабря 2024 года. Всего, по данным Минобороны России, было выпущено шесть ракет ATACMS. Два снаряда были сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средствами РЭБ.
В военном ведомстве отметили, что сильных разрушений после случившегося не было. В частности, осколками были посечены два технических здания на территории аэродрома. Также повреждения получили припаркованные машины.