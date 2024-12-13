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Омича обвиняют в «выкупе» арестованных авто у начальника таможенного поста

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Калачинска Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Он обвиняется в даче взятки, в том числе, за выдачу двух арестованных иномарок, сообщает в пятницу, 13 декабря 2024 года, пресс-служба ведомства.

«По версии следствия в сентябре 2024 года обвиняемый передал начальнику Омского таможенного поста Омской таможни взятку в размере 400 долларов США, эквивалентную 37 тыс. рублям, за непривлечение к административной ответственности и выдачу двух арестованных транспортных средств иностранного производства, находящихся под таможенным контролем», — указано в официальном сообщении.

Отмечается, что противоправные действия мужчины были пресечены в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде города Омска.