Омича обвиняют в «выкупе» арестованных авто у начальника таможенного поста

Он обвиняется в даче взятки, в том числе, за выдачу двух арестованных иномарок, сообщает в пятницу, 13 декабря 2024 года, пресс-служба ведомства.
«По версии следствия в сентябре 2024 года обвиняемый передал начальнику Омского таможенного поста Омской таможни взятку в размере 400 долларов США, эквивалентную 37 тыс. рублям, за непривлечение к административной ответственности и выдачу двух арестованных транспортных средств иностранного производства, находящихся под таможенным контролем», — указано в официальном сообщении.
Отмечается, что противоправные действия мужчины были пресечены в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Уголовное дело будет рассмотрено в Октябрьском районном суде города Омска.