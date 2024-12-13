Омича обвиняют в «выкупе» арестованных авто у начальника таможенного поста

«По версии следствия в сентябре 2024 года обвиняемый передал начальнику Омского таможенного поста Омской таможни взятку в размере 400 долларов США, эквивалентную 37 тыс. рублям, за непривлечение к административной ответственности и выдачу двух арестованных транспортных средств иностранного производства, находящихся под таможенным контролем», — указано в официальном сообщении.