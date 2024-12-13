Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23-метровую новогоднюю елку для Дворцовой площади срубили в Ленобласти

Вес праздничного дерева составляет 10 тонн.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 декабря, в Выборгском районе Ленинградской области срубили 23-метровую елку, которая станет главным новогодним украшением Дворцовой площади. Праздничному дереву около 90 лет, а его вес составляет 10 тонн. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

— Новогоднюю елку, как и в прошлом году, украсят в ретростиле. На ней появятся традиционные для 50−60-х годов XX века флажки, серпантин, ретролампочки, елочные игрушки в форме лошадок, конфет, щелкунчиков, снеговиков. На макушку установят пятиконечную звезду, — рассказала газета.

Оформление пушистой красавицы займет примерно восемь дней. Ожидается, что во всем великолепии жители Северной столицы увидят дерево уже к 20 декабря.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что небольшие новогодние елки украсят весь город, особенно праздничная атмосфера будет царить еще на двух площадях — Манежной и Московской — во время рождественских ярмарок.