23-метровую новогоднюю елку для Дворцовой площади срубили в Ленобласти

Сегодня, 13 декабря, в Выборгском районе Ленинградской области срубили 23-метровую елку, которая станет главным новогодним украшением Дворцовой площади. Праздничному дереву около 90 лет, а его вес составляет 10 тонн. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
— Новогоднюю елку, как и в прошлом году, украсят в ретростиле. На ней появятся традиционные для 50−60-х годов XX века флажки, серпантин, ретролампочки, елочные игрушки в форме лошадок, конфет, щелкунчиков, снеговиков. На макушку установят пятиконечную звезду, — рассказала газета.
Оформление пушистой красавицы займет примерно восемь дней. Ожидается, что во всем великолепии жители Северной столицы увидят дерево уже к 20 декабря.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что небольшие новогодние елки украсят весь город, особенно праздничная атмосфера будет царить еще на двух площадях — Манежной и Московской — во время рождественских ярмарок.