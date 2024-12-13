Лариса Долина, SEREBRO и другие стали лауреатами премии «Золотой граммофон»

Лауреатами премии стали звезды, чья песня хотя бы один раз за год поднялась на вершину хит-парада в эфире «Русского Радио», передает «Русская Теленеделя». В итоге статуэтки получили опытные исполнители: Лариса Долина, Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Александр Шоуа из группы «Непара», Денис Клявер, REFLEX. Отметили и молодых артистов: коллектив SEREBRO в обновленном составе, Асию, Хабиба, Ханну, дуэт Dabro, Александру Воробьеву. В особой номинации «Зеленый граммофон» как музыкант, подающий правильный пример экологичного поведения своей аудитории, победила Алсу.