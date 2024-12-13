В Суворовском открылась новая многофункциональная спортивная площадка

В Ростове, как и в других городах, достаточно часто устанавливаются типовые спортивные площадки. Также и застройщик Суворовского, ВКБ-Новостройки, устанавливал в городе спортплощадки, которые имеют стандартные тренажеры. Но после того, как жилой район стал базой для развития гонок с препятствиями, было принято решение о размещении специализированных комплексов. Такие площадки позволят заниматься не только общефизической подготовкой, но и функциональными видами спорта.