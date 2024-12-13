В Суворовском открылась новая многофункциональная спортивная площадка

В Ростове, как и в других городах, достаточно часто устанавливаются типовые спортивные площадки. Также и застройщик Суворовского, ВКБ-Новостройки, устанавливал в городе спортплощадки, которые имеют стандартные тренажеры. Но после того, как жилой район стал базой для развития гонок с препятствиями, было принято решение о размещении специализированных комплексов. Такие площадки позволят заниматься не только общефизической подготовкой, но и функциональными видами спорта.
Разработкой и проектированием новых объектов занимаются сами спортсмены. Первый спортивный комплекс был введен еще в конце прошлого года, а сейчас открылся второй.
Находится новая спортплощадка возле дома по адресу ул. Дмитрия Петрова, 13 и строящейся школы на 1600 мест и свободна для посещения всех желающих. На ней размещено 14 тренажеров, каждый из которых обладает собственной характеристикой, и рассчитан на тренировку различных групп мышц и разные возрастные категории. В их числе: приспособления для тренировки брюшного пресса, тренажеры для имитации ходьбы на лыжах, гребли, различные виды турников и многое другое.
И, конечно, на площадке был оборудован многофункциональный комплекс для гонок с препятствиями, который располагает канатной зоной, шведской стенкой, бесконечным рукоходом, вращающимися кольцами и подвижными рукоятями.
Напомним, в 2021 году, по итогам всероссийского конкурса, Суворовский был признан лучшим в стране районом для занятий спортом. Здесь проходят соревнования по гонкам с препятствиями, горному велосипеду, северной ходьбе. Застройщик района продолжает уделять особое внимание спортивной составляющей Суворовского, и новая спортплощадка еще одно тому доказательство.