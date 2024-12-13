Братский МФЦ переезжает в новое, более просторное помещение

Спрос на услуги МФЦ в регионе вырос: в этом году жители более 333 тысяч раз обратились за помощью. Новые помещения призваны улучшить сервис и комфорт для заявителей. Реализуются также мероприятия по модернизации технического оснащения и повышению квалификации сотрудников.