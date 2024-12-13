Массовые порывы в Ростове-на-Дону оставили тысячи жителей без воды

О многочисленных порывах сообщили в «АО Ростовводоканал».
Последствия аварии устраняются сотрудниками спецслужб на улице Казахской. Там краны пересохли только по улице, где произошла авария. Однако порыв по проспекту Шолохова повлек за собой отключение воды по многим адресам города. От коммуникации отрезаны: переулок Бакинский, Кривошлыковский, Коммунаров, Упорный и сам аварийный проспект.
В пятницу, 13 декабря, порыв на водоводе случился на Фурмановской улице. В связи с этим, краны пересохнут на аварийной улице и на Евдокимова, на Оренбургском переулке и Грузинском. Отрезанными от цивилизации оказались и жители улицы Таганрогской, Болгастрой, Стрелковой, Дебальцевской и Тимошенко. Всему виной порыв на водоводе по улице Горшкова.
Также порывы по переулкам Ракетный и Оружейный привели к отключению холодного водоснабжения по улицам Атаманской, Еременко, Петрашевского, по улице Загорской и по проспекту Стачки.
Пустить жидкость в дома ростовчан планируют к 18:00.