Массовые порывы в Ростове-на-Дону оставили тысячи жителей без воды

В пятницу, 13 декабря, порыв на водоводе случился на Фурмановской улице. В связи с этим, краны пересохнут на аварийной улице и на Евдокимова, на Оренбургском переулке и Грузинском. Отрезанными от цивилизации оказались и жители улицы Таганрогской, Болгастрой, Стрелковой, Дебальцевской и Тимошенко. Всему виной порыв на водоводе по улице Горшкова.