В Дзержинском районе Новосибирска без света остались жители почти 500 домов

13 декабря отключение электроэнергии затронуло жителей Дзержинского района Новосибирска. Речь идет об улицах Станичная, Ставропольская, Сивашская, Ландшафтная, Пойменная, Европейская, проспект Дзержинского, Верещагина, Зейская, Циолковского, Науки, Грекова, Дежнева, Потемкина и Полякова.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 499 домах. Отключение называют плановым.
Напомним, что вчера без света также остались жители Советского района Новосибирска. Из-за аварии электроснабжение пропало в 250 домах по улицам Бердышева, Молодости, Энгельса, Гончарная, Механизаторов и Абаканская.