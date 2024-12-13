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В Дзержинском районе Новосибирска без света остались жители почти 500 домов

Обесточены сразу 15 улиц.

Источник: Комсомольская правда

13 декабря отключение электроэнергии затронуло жителей Дзержинского района Новосибирска. Речь идет об улицах Станичная, Ставропольская, Сивашская, Ландшафтная, Пойменная, Европейская, проспект Дзержинского, Верещагина, Зейская, Циолковского, Науки, Грекова, Дежнева, Потемкина и Полякова.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 499 домах. Отключение называют плановым.

Напомним, что вчера без света также остались жители Советского района Новосибирска. Из-за аварии электроснабжение пропало в 250 домах по улицам Бердышева, Молодости, Энгельса, Гончарная, Механизаторов и Абаканская.

ЖКХ