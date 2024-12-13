КТЖ запускает новый поезд по маршруту Астана — Курорт Боровое

Новый туристический электропоезд по маршруту Астана — Курорт Боровое запускает КТЖ. Время следования составит 2 часа 26 минут — без промежуточных остановок. Электропоезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.