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КТЖ запускает новый поезд по маршруту Астана — Курорт Боровое

Новый туристический электропоезд по маршруту Астана — Курорт Боровое запускает КТЖ. Время следования составит 2 часа 26 минут — без промежуточных остановок. Электропоезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Источник: Baigenews

«Электропоезд с общей вместимостью 574 пассажира, комфортабельные сиденья нового электропоезда выполнены по европейским стандартам класса “Комфорт Плюс”».

проинформировали в пресс-службе.

Стоимость билета со станции Нурлы Жол — 2 770 тенге, со станции Астана — 2 548 тенге.

туризм и отдых