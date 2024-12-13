В Красноярске проверили грузовой транспорт

Всего зафиксировано более 30 нарушений ПДД. Также на ул. Глинки были остановлены 2 водителя, управлявшие грузовиками, но не имевшие при этом права управления данной категорией транспортных средств. Мужчины в возрасте 44 и 37 лет были задержаны за рулем автомобилей «Митсубиши Кантер», для управления которыми требуется категория «С» в водительском удостоверении. Однако у них имелся допуск только к управлению легковыми авто категории «В».