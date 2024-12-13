В Самарской области в предстоящие выходные пройдут дорожные рейды

В Самарской области местных жителей и автомобилистов предупредили о предстоящих дорожных рейдах. Они пройдут в предвыходные и выходные дни, об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.
— Во время рейдовых мероприятий дорожные полицейские особое внимание будут уделять пресечению правонарушений, являющихся причинами аварий. Кроме того, на особом контроле выявление водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ведомстве.
Правоохранители призывают граждан не проявлять равнодушие и сообщать о фактах нетрезвого вождения. Подобные мероприятия продолжатся. Во время рейдов к работе привлекут максимальное количество сотрудников.