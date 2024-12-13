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В Самарской области в предстоящие выходные пройдут дорожные рейды

Дорожные полицейские усилят работу в выходные дни в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей и автомобилистов предупредили о предстоящих дорожных рейдах. Они пройдут в предвыходные и выходные дни, об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

— Во время рейдовых мероприятий дорожные полицейские особое внимание будут уделять пресечению правонарушений, являющихся причинами аварий. Кроме того, на особом контроле выявление водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ведомстве.

Правоохранители призывают граждан не проявлять равнодушие и сообщать о фактах нетрезвого вождения. Подобные мероприятия продолжатся. Во время рейдов к работе привлекут максимальное количество сотрудников.

ГИБДД