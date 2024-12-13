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Депутат сказал, что в Беларуси с 1 января 2025 не пустят в ТЦ и кафе с животными

Запрет на посещение продовольственных магазинов, кафе и ресторанов с животными вводится в Беларуси с 2025.
Источник: Комсомольская правда

Отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными» вступают в силу в Беларуси с 1 января 2025 года, рассказал в интервью БелТА зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов. В частности, владельцы животных не смогут приводить или приносить животных-компаньонов за исключением собак-поводырей в торговые центры, где продают продукты питания, а также в кафе, рестораны, бары.

В законе прописана и норма о чипировании животных. В обязательном порядке это должны делать заводчики или питомники животных до продажи, а вот владельцы животных — по желанию.

«Вступают в силу нормы, разрешающие использование животного в целях охраны жизни и здоровья владельца животного, его родственников либо их имущества», — отметил Вадим Ипатов.

Кроме того, владельцам собак предписано ходить на прогулку с ними с пакетиками и незамедлительно убирать экскременты своих домашних животных. Исключение — владельцы собак-поводырей.

Мы писали, что Минтруда назвало перспективы роста пенсий в Беларуси в 2025 году: «Средняя пенсия 926 рублей в месяц, а у работающего пенсионера она может подрасти на 500 рублей» (здесь подробнее).

А еще Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной (подробнее здесь).