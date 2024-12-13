Депутат сказал, что в Беларуси с 1 января 2025 не пустят в ТЦ и кафе с животными

Отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными» вступают в силу в Беларуси с 1 января 2025 года, рассказал в интервью БелТА зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов. В частности, владельцы животных не смогут приводить или приносить животных-компаньонов за исключением собак-поводырей в торговые центры, где продают продукты питания, а также в кафе, рестораны, бары.