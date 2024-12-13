Из международного аэропорта Казани возобновили прямые рейсы в Гоа

Из международного аэропорта Казани возобновили прямые авиарейсы в Гоа. Первый самолет отправился накануне. Его загрузка составила 100%, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, высокая загрузка рейса связана с востребованностью этого туристического направления у татарстанцев и жителей ближайших регионов. Жители смогут посетить индийский штат до конца марта 2025 года.
Для пассажиров подготовили авиалайнеры Boeing 757−200. Они рассчитаны на 238 мест. Также в зимний период будут выполнятся полеты в Пхукет (Таиланд), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет).
Напомним, в Татарстане с 15 декабря введут новый график движения пригородных поездов. В дальнейшем могут внести дополнительные изменения.