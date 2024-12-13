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Первый елочный базар откроется 14 декабря в Минске

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый елочный базар откроется 14 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Источник: БЕЛТА

Тех, кому не терпится наполнить дом хвойными ароматами, приглашают на площадку Минского лесхоза по ул. Багратиона, 70. В первый день торговли здесь предложат покупателям не только широкий ассортимент новогодних деревьев, но и настоящий лесной чай и медовое угощение.

«Многие удивляются, что мы начинаем так рано торговать. Но люди уже вовсю звонят и спрашивают, когда можно будет купить новогодние деревья. Самые нетерпеливые приобрели у нас елочки в кадках, не стали дожидаться открытия базара. Так что завтра ждем наплыв покупателей», — рассказала заместитель руководителя организации по идеологической работе Минского лесхоза Татьяна Ботян.

Дерево до метра будет стоить в Минском лесхозе Br20,7, от метра до двух — Br29, от двух до трех — Br36,2. Будут торговать и деревьями в кадках — их стоимость начинается от Br38,2.
«Мы также предложим широкий ассортимент новогодних букетов и икебан. В последнее время они пользуются повышенным спросом у минчан», — отметили в Минском лесхозе.

Елочный базар на ул. Багратиона, 70 откроется в 10.00 и будет работать ежедневно до 20.00. Последний день торговли — 31 декабря.

Всего в этом году лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр развернут торговлю почти на 1,1 тыс. объектах. В каждом регионе — своя дата открытия елочных базаров. Массовая торговля начнется 20—21 декабря. Стоимость на новогодние ели и сосны также будет отличаться. Как правило, дешевле всего атрибуты праздника обходятся в Брестской и Витебской областях. А выгоднее всего ели и сосны приобретать непосредственно в лесничествах — за счет экономии на доставке цена выходит символической.

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