Первый елочный базар откроется 14 декабря в Минске

Всего в этом году лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр развернут торговлю почти на 1,1 тыс. объектах. В каждом регионе — своя дата открытия елочных базаров. Массовая торговля начнется 20—21 декабря . Стоимость на новогодние ели и сосны также будет отличаться. Как правило, дешевле всего атрибуты праздника обходятся в Брестской и Витебской областях. А выгоднее всего ели и сосны приобретать непосредственно в лесничествах — за счет экономии на доставке цена выходит символической.