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В Новосибирске открыли новый ледовый каток

В Заельцовском районе Новосибирска начал работу ледовый каток.

Ледовый каток открылся в самой экологически чистой и красивой локации города на улице Победы, 55. Рядом с сосновым бором все желающие получат массу удовольствия от катания на просторном ледовом поле и гармонии с природой.

В новой локации для активного отдыха вас ждут: большое ледовое пространство и новые качественные коньки, теплая парковка, уютное место для отдыха в специально оборудованном помещении, яркая фотозона. А главное: удобное расположение в живописном лесу недалеко от центра.

График работы катка:

Понедельник: выходной.

Вторник-четверг: 15:00—22:00.

Пятница-воскресенье: 12:00—22:00.

туризм и отдых