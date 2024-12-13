В Новосибирске открыли новый ледовый каток

Ледовый каток открылся в самой экологически чистой и красивой локации города на улице Победы, 55. Рядом с сосновым бором все желающие получат массу удовольствия от катания на просторном ледовом поле и гармонии с природой.
В новой локации для активного отдыха вас ждут: большое ледовое пространство и новые качественные коньки, теплая парковка, уютное место для отдыха в специально оборудованном помещении, яркая фотозона. А главное: удобное расположение в живописном лесу недалеко от центра.
График работы катка:
Понедельник: выходной.
Вторник-четверг:
Пятница-воскресенье: