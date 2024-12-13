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В Крыму обработали 1390 километров дорог за сутки

Там работали 39 единиц техники.

Источник: пресс-служба «Крымавтодора»

За сутки в Крыму обработали в общей сложности 1390 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».

Сотрудники предприятия дежурят круглосуточно. На дорогах дежурили 39 единиц техники. В общей сложности было обработано 1390 километров дорог.

В «Крымавтодоре» отметили, что температура на Ангарском перевале составляет −5 градусов. Осадков там нет, но покрытие влажное. Его обработали. В Симферополе температура воздуха составляет −1 градус. Покрытие в крымской столице мокрое.

«Будьте осторожны: соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров», — говорится в сообщении.