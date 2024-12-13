В Крыму обработали 1390 километров дорог за сутки

За сутки в Крыму обработали в общей сложности 1390 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».
Сотрудники предприятия дежурят круглосуточно. На дорогах дежурили 39 единиц техники. В общей сложности было обработано 1390 километров дорог.
В «Крымавтодоре» отметили, что температура на Ангарском перевале составляет −5 градусов. Осадков там нет, но покрытие влажное. Его обработали. В Симферополе температура воздуха составляет −1 градус. Покрытие в крымской столице мокрое.
«Будьте осторожны: соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров», — говорится в сообщении.