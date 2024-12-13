С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону собираются увеличить плату за детсад

Размер платы за дошколят старше 3 лет намерены увеличить на 42 рубля 50 копеек, за малюток до 3 лет — на 36 рублей 76 копеек. Таким образом, родители малышей до 3 лет будут платить 97,94 рубля в день, а родители детей в возрасте от 3 до 7 лет — 113,55 рубля в день.