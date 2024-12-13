С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону собираются увеличить плату за детсад

С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону собираются повысить плату за содержание детей в детских садах. Информация об этом прозвучала на заседании Общественного совета.
Размер платы за дошколят старше 3 лет намерены увеличить на 42 рубля 50 копеек, за малюток до 3 лет — на 36 рублей 76 копеек. Таким образом, родители малышей до 3 лет будут платить 97,94 рубля в день, а родители детей в возрасте от 3 до 7 лет — 113,55 рубля в день.
Участники совещания отметили, что основная часть платы должна тратиться на продукты питания. Сейчас более 50 тысяч детей в дошкольных учреждениях донской столицы получают 5-разовое питание.
— Перед нами стоит задача — держать качество питания и поддерживать здоровье детей. Для этого выработано единое меню на весь город, оно согласовано с Роспотребнадзором, — отметила начальник управления образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова.
Депутат Алексей Лященко в свою очередь добавил, что гордума всегда готова поддержать инициативы, направленные на улучшение условий жизни детей.
Напомним, некоторые категории родителей и законных представителей в Ростове-на-Дону сейчас освобождены от платы за детский сад. В частности, деньги не берут при уходе за детьми-инвалидами, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией и за детьми участников СВО.
По данным ростовских властей, доля софинансирования платы со стороны муниципалитета в Ростове выше, чем в других территориях. К тому же суммы начисляются только за фактическое посещение дошкольного учреждения.
Также каждая семья вне зависимости от социального положения может компенсировать часть средств: получить возврат в 20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего и последующих детей. Итоговая сумма получается в разы меньше. Этой поддержкой пользуются более 80% родителей.