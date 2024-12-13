Таксист-нелегал остался без машины после рейда комтранса в Пулково

В ходе рейда, прошедшего накануне, проверили более 20 автомобилей. В итоге нашли одного таксиста-нелегала, его машину изъяли из эксплуатацию и отправили на спецстоянку. На водителя составили административный протокол.
Также были составлены четыре акта о несоблюдении вышеуказанных требований и возбудили семь административных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возвратом пассажирского самолета SSJ-100 в Пулково из-за технических неполадок.