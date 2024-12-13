Израильской спецслужбе «Моссад» исполнилось 75 лет

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда с посольством Израиля в Париже связался иракский еврей Иосиф Максур (или Шамаш), служивший в семье христиан-ассирийцев. Один из членов этой семьи — Мунир Редфа — был одним из лучших авиаторов ВВС Ирака, и летал как раз на МиГ-21. В это время в Ираке начались гонения на христиан, и семья Редфа решила покинуть страну.