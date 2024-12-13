Новый детский сад в Иркутске скоро откроет свои двери для маленьких жителей города

В Иркутске администрация города получила заключение о соответствии построенного детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха требованиям проектной документации. Это решение Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области открывает путь к официальному открытию учреждения для детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
«Мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению юных иркутян местами в образовательных учреждениях. К возведению современного детсада приступили летом прошлого года, и сегодня он полностью готов к приему ребятишек. Данный микрорайон динамично развивается, поэтому новое учреждение здесь крайне необходимо. Уверен, что дети и их родители по достоинству оценят садик», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест. Это трехэтажное здание включает в себя не только группы, но и музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, медицинский и пищевой блоки, а также прачечную. На прилегающей территории проведено благоустройство: созданы прогулочные площадки, установлены малые архитектурные формы, заасфальтированы тротуары и проезды, высажена живая изгородь.
Строительство осуществлялось в рамках национального проекта «Демография». Кроме того, по поручению мэра города был выполнен ремонт дороги на участке от дома № 236б/7 до дома № 236в/1 по улице Байкальской, который проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».