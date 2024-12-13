Новый детский сад в Иркутске скоро откроет свои двери для маленьких жителей города

«Мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению юных иркутян местами в образовательных учреждениях. К возведению современного детсада приступили летом прошлого года, и сегодня он полностью готов к приему ребятишек. Данный микрорайон динамично развивается, поэтому новое учреждение здесь крайне необходимо. Уверен, что дети и их родители по достоинству оценят садик», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.