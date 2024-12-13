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Новое мошенничество с проблемами со связью распространяется в Беларуси

Милиция Беларуси предупредила о новом мошенничестве с якобы проблемами со связью.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество, которое якобы имеет отношение к проблемам со связью, информирует телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

Аферисты звонят белорусам, притворяясь сотрудниками компании мобильного оператора. Собеседник говорит, что у сотового оператора — «проблемы со связью», и абоненту следует сделать удаленную перезагрузку устройства.

Мошенник диктует цифры, которые человеку нужно ввести на своем телефоне. Однако на самом деле набор цифр является кодом подтверждения финансовых операций.

— Одна из жертв сообщила, что при отказе в «настройке» аферисты угрожали тем, что SIM-карту заблокируют, а восстановить ее будет проблематично, — сообщили в телеграм-канале.

Белорусам сказали быть осторожными, пока работает новая схема телефонного мошенничества.

А еще минчанин попал в милицию из-за $5000, подаренных польской бабушкой жены.