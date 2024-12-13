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На ремонт 13-километровой дороги в Белорецком районе потратили 373 млн рублей

В Башкирии на белорецкой трассе обновили 13 км за 373 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк закончился ремонт 13 км участка дороги. Об этом рассказали в Управлении дорожного хозяйства Башкирии. На обновление трассы было выделено 373 млн рублей.

В Управлении добавили, что трасса является очень популярной среди жителей республики, ведь ведет ко многим достопримечательностям, например, к Южно-Уральскому природному заповеднику, Инзерским зубчаткам, водопаду Атыш. За сутки порой по дороге проезжает более 15,5 тысяч автомобилей.

В следующем сезоне власти намерены заказать разработку проектов и смет по участкам в Белорецком районе: км 116 − км 117, км 148+400 — км 150+556.

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