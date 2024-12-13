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Поезда пустят из Самары в Москву на новогодних праздниках

Самарцы смогут отправиться на поездах в новогоднюю Москву с 26 декабря по 11 января.

Источник: Комсомольская правда

Во время новогодних и рождественских праздников из Самары до Москвы и обратно можно будет доехать на поезде № 207/208. Поездки запланированы с 26 декабря по 11 января. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.

«Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров в Москву станут 6, 7 и 8 января. А в обратном направлении больше всего человек поедут с 25 по 30 декабря», — рассказали в пресс-службе.

Также в праздники будет курсировать поезд № 117/118 Самара — Адлер — Самара. Рейсы намечены на период с 22 декабря по 7 января. Во всех поездах созданы условия для маломобильных граждан, есть мужские/женские купе, возможность перевозки домашних животных.

Всего на Куйбышевской железной дороге на новогодние выходные назначено 15 дополнительных поездов дальнего следования, которые выполнят 114 рейсов.