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Водителей Ростовской области попросили быть осторожными из-за непогоды

Из-за зимней непогоды на дорогах в Ростовской области стало опасно.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в связи с усилением зимней непогоды водителей попросили быть крайне осторожными на дорогах. Предупреждение распространили сотрудники управления Госавтоинспекции.

Автолюбителям напоминают: на скользких дорогах и во время снегопада нужно строго соблюдать ПДД, постоянно контролировать скорость и дистанцию. Следует избегать резких маневров.

— Необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения, — советуют в Госавтоинспекции.

Также специалисты подчеркивают, что ездить на летней резине уже опасно, так как сцепление с дорогой снижается.

Добавим, ранее синоптики предупредили жителей региона о снегопадах с метелями и гололедицей. Такую погоду прогнозируют до 15 декабря. В связи с этим в Ростове-на-Дону в режим повышенной готовности перевели экстренные и коммунальные службы.