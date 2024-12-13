Водителей Ростовской области попросили быть осторожными из-за непогоды

Добавим, ранее синоптики предупредили жителей региона о снегопадах с метелями и гололедицей. Такую погоду прогнозируют до 15 декабря. В связи с этим в Ростове-на-Дону в режим повышенной готовности перевели экстренные и коммунальные службы.