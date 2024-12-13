Водителей Ростовской области попросили быть осторожными из-за непогоды

В Ростовской области в связи с усилением зимней непогоды водителей попросили быть крайне осторожными на дорогах. Предупреждение распространили сотрудники управления Госавтоинспекции.
Автолюбителям напоминают: на скользких дорогах и во время снегопада нужно строго соблюдать ПДД, постоянно контролировать скорость и дистанцию. Следует избегать резких маневров.
— Необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения, — советуют в Госавтоинспекции.
Также специалисты подчеркивают, что ездить на летней резине уже опасно, так как сцепление с дорогой снижается.
Добавим, ранее синоптики предупредили жителей региона о снегопадах с метелями и гололедицей. Такую погоду прогнозируют до 15 декабря. В связи с этим в Ростове-на-Дону в режим повышенной готовности перевели экстренные и коммунальные службы.