Новый учебник по истории Калининградской области практически готов — президент БФУ им. И. Канта

Новый учебник по истории Калининградской области практически готов и поступил на рецензирование. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил президент БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев в прямом эфире видеопроекта «Дом Советов».
По его словам, новое учебное пособие нужно прежде всего для общеобразовательных школ. Оно будет рассчитано на 5−7 классы. Авторы постарались изложить материал компактно, поскольку у школьников и так высокая нагрузка.
«На сегодняшний день учебник практически готов и прошёл часть рецензирования, — сообщил президент БФУ. — В ближайшее время будут отработаны формальные моменты, и можно будет приступить к апробации. Освещение истории Калининградской области — непростое дело, сложное. Как поставить акценты в историческом плане, как подать материал — это методологически и методически непростые вопросы».
Как подчеркнул Клемешев, многие события, происходившие на территории региона, вписаны в российскую историю, например, Семилетняя война и Наполеоновские войны. В то же время они являются важным элементом европейской истории, и все эти моменты обязательно должны быть освещены.
«Россия позже всех остальных стран бывшего Советского Союза приступила к созданию учебников истории. Я считаю, что большую ответственность взял на себя тот коллектив, который готовил учебник для школ федерального уровня. Это надо было делать, хотя, конечно, остались какие-то дискуссионные проблемы. По сравнению с другими странами бывшего СССР мы даже несколько припоздали. У них явно идеологизированные учебники. События на Украине и в других бывших республиках Советского Союза показывают, что они пытались вставить свои идеологемы. Нам нужно было продемонстрировать свою позицию. Это один из важнейших вопросов с точки зрения исторической памяти и идентичности россиян», — поделился мнением Андрей Клемешев.