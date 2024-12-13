Новый учебник по истории Калининградской области практически готов — президент БФУ им. И. Канта

«Россия позже всех остальных стран бывшего Советского Союза приступила к созданию учебников истории. Я считаю, что большую ответственность взял на себя тот коллектив, который готовил учебник для школ федерального уровня. Это надо было делать, хотя, конечно, остались какие-то дискуссионные проблемы. По сравнению с другими странами бывшего СССР мы даже несколько припоздали. У них явно идеологизированные учебники. События на Украине и в других бывших республиках Советского Союза показывают, что они пытались вставить свои идеологемы. Нам нужно было продемонстрировать свою позицию. Это один из важнейших вопросов с точки зрения исторической памяти и идентичности россиян», — поделился мнением Андрей Клемешев.