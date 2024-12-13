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От Камчатки до Калининграда: по всей России пациенты не могут записаться на приём к врачу

Больничные листы не открываются с 6 декабря.

Пациенты по всей России не могут записаться к врачу. Об этом «Клопс» сообщили в администрации городской поликлиники № 3 в пятницу, 13 декабря.

Жители Калининградской области пожаловались на работу электронной системы минздрава: «Больничные листы 6 декабря не открываются. Мой не открыли и не закрыли».

В поликлинике подтвердили, что услуги не работают по техническим причинам. «С 6 по 9 декабря должна была пройти плановая переустановка данных на сайте фонда соцстрахования, но что-то пошло не так. Теперь от Камчатки до Калининграда система до сих пор висит. Люди не только по больничным не могут связаться, всё стоит. Когда заработает — неизвестно», — уточнили в медучреждении.

В сентябре технический сбой в системе калининградского минздрава не могли устранить четвёртый день.

медицина