От Камчатки до Калининграда: по всей России пациенты не могут записаться на приём к врачу

Пациенты по всей России не могут записаться к врачу. Об этом «Клопс» сообщили в администрации городской поликлиники № 3 в пятницу, 13 декабря.
Жители Калининградской области пожаловались на работу электронной системы минздрава: «Больничные листы 6 декабря не открываются. Мой не открыли и не закрыли».
В поликлинике подтвердили, что услуги не работают по техническим причинам. «С 6 по 9 декабря должна была пройти плановая переустановка данных на сайте фонда соцстрахования, но что-то пошло не так. Теперь от Камчатки до Калининграда система до сих пор висит. Люди не только по больничным не могут связаться, всё стоит. Когда заработает — неизвестно», — уточнили в медучреждении.
В сентябре технический сбой в системе калининградского минздрава не могли устранить четвёртый день.