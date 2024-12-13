От Камчатки до Калининграда: по всей России пациенты не могут записаться на приём к врачу

В поликлинике подтвердили, что услуги не работают по техническим причинам. «С 6 по 9 декабря должна была пройти плановая переустановка данных на сайте фонда соцстрахования, но что-то пошло не так. Теперь от Камчатки до Калининграда система до сих пор висит. Люди не только по больничным не могут связаться, всё стоит. Когда заработает — неизвестно», — уточнили в медучреждении.