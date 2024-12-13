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Светофорное регулирование могут ввести перед мостом у Телецентра в Омске

Это снизит вероятность заторов.

Источник: Om1 Омск

Для решения проблемы заторов перед мостом у Телецентра со стороны правого берега планируется ввести светофорное регулирование. Новый светофор появится в месте слияния транспортных потоков с проспекта Мира и улицы Заозёрной.

По замыслу специалистов, регулировка движения позволит водителям равномерно перестраиваться перед въездом на мост, что снизит вероятность заторов и улучшит пропускную способность участка.

Изначально власти планировали полностью перекрыть движение на мосту у Телецентра для проведения ремонтных работ. Однако после оценки ситуации мэр и губернатор приняли решение сохранить проезд для автомобилей.

Чтобы минимизировать заторы, специалисты продолжают мониторить дорожную обстановку и ищут дополнительные решения. Одной из рассматриваемых мер является организация реверсивной полосы. Эта мера позволит гибко управлять движением в зависимости от загруженности транспортных потоков в разное время суток. Власти заверили, что будут оперативно реагировать на изменения ситуации и принимать меры для улучшения дорожного движения.