Основная трасса откроется на горе Пихтовой в Братске 14 декабря

На горе Пихтовой в Братске 14 декабря запустят основную трассу и большую канатную дорогу. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты уже покрыли основной склон искусственным снегом, а значит, объект полностью готов к началу зимнего сезона.
— 14 и 15 декабря 2024 жителей и гостей города ждут с десяти часов утра до восьми часов вечера, — уточнили в администрации.
Напомним, что каждый понедельник трасса закрыта на выходной. Во вторник и четверг желающие могут прийти с 13:00 до 20:00, в среду и пятницу — с 13:00 до 18:00. В субботу и воскресенье любителей горнолыжного спорта ждут с 10:00 до 20:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 69-летний водитель пассажирского автобуса сбил двух пешеходов в Иркутске. Пострадавшие получили травмы, сейчас за их состоянием следят медики.