Основная трасса откроется на горе Пихтовой в Братске 14 декабря

Напомним, что каждый понедельник трасса закрыта на выходной. Во вторник и четверг желающие могут прийти с 13:00 до 20:00, в среду и пятницу — с 13:00 до 18:00. В субботу и воскресенье любителей горнолыжного спорта ждут с 10:00 до 20:00.