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ЦИК принял документы для регистрации Канопацкой кандидатом в президенты

В ЦИК приняты документы Канопацкой для регистрации ее кандидатом в президенты.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия приняла документы индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой, сообщил телеграм-канал ЦИК.

Так, Канопацкая лично подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Напомним, что подавать документы в Центризбирком могут как сами претенденты в кандидаты на президентский пост, так и доверенные представители потенциальных кандидатов.

Вообще, у выдвинутого кандидатом в президенты лица есть время с 7 по 21 декабря включительно представить в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации.

Ранее ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты. Еще ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича и Хижняка, которые также претендуют в кандидаты на президентский пост.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.