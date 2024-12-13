ЦИК принял документы для регистрации Канопацкой кандидатом в президенты

Так, Канопацкая лично подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Напомним, что подавать документы в Центризбирком могут как сами претенденты в кандидаты на президентский пост, так и доверенные представители потенциальных кандидатов.